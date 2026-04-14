Bestiaire Tralalaire, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes
Bestiaire Tralalaire, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes mercredi 22 avril 2026.
Bestiaire Tralalaire Mercredi 22 avril, 10h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00
Spectacle bilingue français/espagnol avec Gianna et Laura Caronni de la compagnie Les Grands Fleuves
Au fil du violon et du violoncelle, de la clarinette, des flûtes andines et des percussions, Laura et Gianna mêlent compositions personnelles, chansons et comptines de María Walsh qui ont accompagnées leur enfance argentine. Cette joyeuse ménagerie de brèves histoires chantées, invite petits et grands dans une traversée musicale aux sonorités rares, tendres et joyeuses.
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle bilingue français/espagnol avec Gianna et Laura Caronni de la compagnie Les Grands Fleuves
Pierre Wetzel
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