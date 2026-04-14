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Bestiaire Tralalaire, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Bestiaire Tralalaire, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Bestiaire Tralalaire, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Erdre-Batignolles

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Bestiaire Tralalaire Mercredi 22 avril, 10h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:00:00+02:00

Spectacle bilingue français/espagnol avec Gianna et Laura Caronni  de la compagnie Les Grands Fleuves
Au fil du violon et du violoncelle, de la clarinette, des flûtes andines et des percussions, Laura et Gianna mêlent compositions personnelles, chansons et comptines de María Walsh qui ont accompagnées leur enfance argentine. Cette joyeuse ménagerie de brèves histoires chantées, invite petits et grands dans une traversée musicale aux sonorités rares, tendres et joyeuses.

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle bilingue français/espagnol avec Gianna et Laura Caronni  de la compagnie Les Grands Fleuves

Pierre Wetzel

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