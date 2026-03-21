Bestiaire Tralalaire Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 10:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Spectacle bilingue français/espagnol avec Gianna et Laura Caronni de la compagnie Les Grands FleuvesAu fil du violon et du violoncelle, de la clarinette, des flûtes andines et des percussions, Laura et Gianna mêlent compositions personnelles, chansons et comptines de María Walsh qui ont accompagnées leur enfance argentine. Cette joyeuse ménagerie de brèves histoires chantées, invite petits et grands dans une traversée musicale aux sonorités rares, tendres et joyeuses.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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