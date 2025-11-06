Bestiaux ! (Inside soccer) ESPACE FAYOLLE Guéret
Bestiaux ! (Inside soccer)
ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Stade Geoffroy Guichard, un 18 avril 1998. Louhans-Cuizeaux est venu affronter Saint-Etienne en match
retour… Bestiaux ! raconte le destin de deux anciens footballeurs et de leur amitié improbable alors qu’ils étaient voués à rester concurrents en raison du même numéro 6 floqué sur leurs dos… Bestiaux ! est le récit polyphonique d’un match épique, vécu par l’un cloué à l’hôpital après une opération du genou, et par l’autre sur la pelouse pour la première fois de la saison, 30 000 regards sur lui au même instant.
Résidence du 29 octobre au 5 novembre 2025.
Cie l’Individu et Cie Elektro Chok
Texte et mise en scène Charles-Eric Petit
Assistant mise en scène Alain Besset
Interprètes Yannick Berthélmé et Yann Synaeghel
Création sonore et musicale Yann Synaeghel
Création lumière Yann Loric
Coproduction La Guérétoise de spectacle .
ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
