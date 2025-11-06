Bestiaux ! (Inside soccer) ESPACE FAYOLLE Guéret

Bestiaux ! (Inside soccer)

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Stade Geoffroy Guichard, un 18 avril 1998. Louhans-Cuizeaux est venu affronter Saint-Etienne en match

retour… Bestiaux ! raconte le destin de deux anciens footballeurs et de leur amitié improbable alors qu’ils étaient voués à rester concurrents en raison du même numéro 6 floqué sur leurs dos… Bestiaux ! est le récit polyphonique d’un match épique, vécu par l’un cloué à l’hôpital après une opération du genou, et par l’autre sur la pelouse pour la première fois de la saison, 30 000 regards sur lui au même instant.

Résidence du 29 octobre au 5 novembre 2025.

Cie l’Individu et Cie Elektro Chok

Texte et mise en scène Charles-Eric Petit

Assistant mise en scène Alain Besset

Interprètes Yannick Berthélmé et Yann Synaeghel

Création sonore et musicale Yann Synaeghel

Création lumière Yann Loric

Coproduction La Guérétoise de spectacle .

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

