Bestioles ! Bibliothèque Alexis De Tocqueville Caen

Bestioles ! Vendredi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Alexis De Tocqueville Calvados

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T15:30:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T15:30:00

Atelier de création de petites sculptures avec des matériaux naturels écoltés, animé par l’artiste plasticienne Sophie Hutin. Dans le cadre de l’exposition Caen, aqua tu penses ?

A partir de 6 ans.

Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/

