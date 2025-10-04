Bestioles Blues Bazar Bibliothèque Le Petit Prince Amiens

Bestioles Blues Bazar Bibliothèque Le Petit Prince Amiens samedi 4 octobre 2025.

Bestioles Blues Bazar Samedi 4 octobre, 16h00 Bibliothèque Le Petit Prince Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Bestioles Blues Bazar, par la Compagnie Une chanson Tonton ?

Un spectacle de chansons-fables zoo-poético-jazz, un cartoon théâtral où Jean de Lafontaine croiserait la rime avec Boby Lapointe et Louis Armstrong, vous attend !

Guitare jazz, contrebasse, saxophones, flûte, banjo, accordina, trombone, cochons et boîtes à meuh, un orchestre au poil pour un spectacle à rugir !

Derrière son apparence de joyeuse cacophonie, Bestioles Blues Bazar propose des textes minutieusement griffés sur le papier et la métaphore bestiale comme inépuisable terrain de jeu.

Samedi 4 octobre – 16h

À partir de 4 ans

Sur inscription

Bibliothèque Le Petit Prince 123 Rue De Mercey, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971090 https://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/Default/search.aspx?SC=CALENDAR&QUERY=*&QUERY_LABEL=#/Search/(query:(InitialSearch:!t »}] Arrêt de bus : Lycée De Luzarches

Un spectacle de chansons-fables zoo-poético-jazz, un cartoon théâtral où Jean de Lafontaine croiserait la rime avec Boby Lapointe et Louis Armstrong, vous attend !

©Bestioles Blues Bazar