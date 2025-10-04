Bestioles Blues Bazar Bibliothèque Louis Aragon Amiens

Bestioles Blues Bazar Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Louis Aragon Somme

à partir de 4 ans

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Bestioles Blues Bazar, par la Compagnie Une chanson Tonton ?

C’est un spectacle de chansons-fables zoo-poético-jazz, un cartoon théâtral où Jean de Lafontaine croiserait la rime avec Boby Lapointe et Louis Armstrong.

Guitare jazz, contrebasse, saxophones, flûte, banjo, accordina, trombone, cochons et boîtes à meuh, un orchestre au poil pour un spectacle à rugir !

Derrière son apparence de joyeuse cacophonie, Bestioles Blues Bazar propose des textes minutieusement griffés sur le papier et la métaphore bestiale comme inépuisable terrain de jeu.

Durée : 50 min

Sur inscription

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/Default/search.aspx?SC=CALENDAR&QUERY=*&QUERY_LABEL=#/Search/(query:(InitialSearch:!t »}] Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne

une chanson tonton ?