BESTIOLES CIRQUE D’OBJETS La Pompe Florac Trois Rivières

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Participation libre

Début : 2025-08-04 18:00:00

fin : 2025-08-04

2025-08-04

Bestioles Compagnie les Trébuchés Cirque d'objets Tout public 30min Participation à prix Libre

Bestioles Compagnie les Trébuchés Cirque d’objets

Tout public 30min

Participation à prix Libre

« C’est une sorte de laboratoire à objets. Dans un monde onirique, hors du temps, où la gravité est chamboulée, deux personnages se laissent surprendre et envahir par de drôles de Bestioles. »

« La matière se transforme et le métal claque, s’imbrique. Un chiffon plastique s’agite et gravite. Elles font du bruit, elles couinent, des insectes géants surgissent. Ça grouille. Des créatures naissent, les bestioles apparaissent. » .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31

English :

Bestioles Compagnie les Trébuchés Object circus All audiences 30min Free admission

German :

Bestioles Compagnie les Trébuchés Cirque d’objets Für alle Altersgruppen 30min Teilnahme an Freiem Preis

Italiano :

Bestioles Compagnie les Trébuchés Circo oggetto Per tutti i pubblici 30min Ingresso libero

Espanol :

Bestioles Compagnie les Trébuchés Circo objeto Para todos los públicos 30min Entrada gratuita

L’événement BESTIOLES CIRQUE D’OBJETS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-07-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes