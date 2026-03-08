BET YOUR MOUV avec As2Danse Théâtre du Casino Grand Cercle Aix-les-Bains

BET YOUR MOUV avec As2Danse

Théâtre du Casino Grand Cercle 200 rue du Casino Aix-les-Bains Savoie

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le battle Bet Your Mouv rassemble les meilleurs danseurs de France en duo pour une compétition de très haut niveau.

.

Théâtre du Casino Grand Cercle 200 rue du Casino Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 35 24 35 mjc@mjcaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bet Your Mouv battle brings together France’s best duo dancers for a high-level competition.

L’événement BET YOUR MOUV avec As2Danse Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-06 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes