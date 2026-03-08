BET YOUR MOUV avec As2Danse Théâtre du Casino Grand Cercle Aix-les-Bains
BET YOUR MOUV avec As2Danse Théâtre du Casino Grand Cercle Aix-les-Bains samedi 11 avril 2026.
BET YOUR MOUV avec As2Danse
Théâtre du Casino Grand Cercle 200 rue du Casino Aix-les-Bains Savoie
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le battle Bet Your Mouv rassemble les meilleurs danseurs de France en duo pour une compétition de très haut niveau.
Théâtre du Casino Grand Cercle 200 rue du Casino Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 35 24 35 mjc@mjcaix.fr
English :
The Bet Your Mouv battle brings together France’s best duo dancers for a high-level competition.
