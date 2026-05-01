Couladère

BÊTE BEURK SPECTACLE DE RUE DE LA COMPAGNIE MONDE À PART

TIERS-LIEU PASS’REVE Couladère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Une pièce jouée par Frédéric David avec la complicité de Yann Lefer à la guitare. Un spectacle d’histoires pour enfants à oreilles et frimousses….. adapté aussi pour les plus grands !

ET SI AU COMMENCEMENT, LA TERRE ETAIT PLATE ! Tout commence ainsi… On va en visiter, si vous le voulez bien, les deux faces… L’une sèche, l’autre humide Et voilà le délire qui s’installe… Une bête BEURK engendrée par nos monstres et nos peurs contemporaines… Une bête BEURK qui dévore tout sur son passage… Une princesse Marjolaine, aussi belle et bonne que naïve. Et voilà le temps d’une rencontre improbable ! Et le monde change… Jusqu’à quand ??? La BÊTE BEURK ne se cache-t-elle pas toujours dans nos têtes

Tout Public, à partir de 6 ans.

Spectacle proposé par Avancez culturel, dans le cadre d’Enfin Livre, 16e Festival du livre de Cazères. .

TIERS-LIEU PASS’REVE Couladère 31220 Haute-Garonne Occitanie reservationavancezculturel@gmail.com

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English :

Performed by Frédéric David, with Yann Lefer on guitar. A story show for children with ears and faces… also suitable for older children!

L’événement BÊTE BEURK SPECTACLE DE RUE DE LA COMPAGNIE MONDE À PART Couladère a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE