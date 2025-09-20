Bêtes à plumes ou à poils et patrimoine bâti Vieux château (musée d’art naïf) Laval

Bêtes à plumes ou à poils et patrimoine bâti Vieux château (musée d’art naïf) Laval samedi 20 septembre 2025.

Bêtes à plumes ou à poils et patrimoine bâti Samedi 20 septembre, 11h00 Vieux château (musée d’art naïf) Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Mésanges, martinets, chauves-souris, fouines ont élu domicile dans nos maisons. Ils y trouvent des lieux de repos et de reproduction. Un ravalement de façade, une isolation par l’extérieur ou de simples travaux peuvent remettre en cause la survie de ces espèces. En se promenant dans le vieux Laval, découvrez leur mode de vie, leur besoin, les services qu’ils nous rendent et comment nous pouvons en prendre soin. Rendez-vous au village du patrimoine dans la cour du vieux château.

Vieux château (musée d’art naïf) Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Au moment de sa création, en 1967, le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers est le premier et unique établissement français consacré à l’Art naïf. Le château de Laval sert d’écrin à cette collection d’exception qui présente le travail d’artistes autodidactes majeurs à l’instar d’Henri Rousseau. Au cours de votre visite, vous serez amené à découvrir ces courants artistiques méconnus dont les œuvres se caractérisent par l’exubérance des formes et des couleurs, des rapports d’échelle et des perspectives inhabituelles, ainsi qu’un foisonnement de détails. Au musée, vous découvrirez également des artistes singuliers dont l’œuvre se situe à mi-chemin entre l’Art naïf et l’Art brut. Au travers de nombreuses innovations plastiques, ces artistes hors-normes apportent un nouveau souffle à la création autodidacte. Parc de stationnement (payant à moins de 100 mètres) Bus (Ligne E : gare SNCF-musée direct, Ligne B: gare SNCF-centre ville) Gare desservie (TGV)

Mésanges, martinets, chauves-souris, fouines ont élu domicile dans nos maisons. Ils y trouvent des lieux de repos et de reproduction. Un ravalement de façade, une isolation par l’extérieur ou de en…