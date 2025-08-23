Bêtes de crique Premier Festival du Teckel au Manoir de Fumechon Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val

Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Début : Samedi 2025-08-23 12:00:00

fin : 2025-08-24 22:00:00

2025-08-23

Colette, la mascotte du Manoir de Fumechon, reine de cette Folle Journée, est très impatiente de recevoir tous ces Cousins Cousines ( même très éloignés !)

CIRCUS & CO présente la 1ère édition de Bêtes de Cirque Festival de Teckel

Au Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val, près de Tôtes, de 12h à 22h

Venez célébrer le teckel sous toutes ses formes !

Au programme

Différents exposants dédiés à nos amis à quatre pattes

Ostéopathie canine

Friandises & bien-être pour chiens

Créateurs de vêtements & accessoires pour teckels

Exposants passionnés & conférence canine

Présence de la SPA DIEPPOISE

Conférence autour du bien-être et de la passion canine

Divers Foodtrucks, bar, caravane sucrée… et toujours flash tatoo et piercings sans RDV

Concert à 15h le Dimanche.

Sans réservation

Entrée 5 € (gratuit pour les enfants)

❤️ 3 € reversés à la SPA Dieppoise pour aider les animaux dans le besoin

Une collecte sera mise également en place au Bénéfice de la SPA ( croquettes / pâtée / jouets / couverture …)

Un week-end unique pour les amoureux des Teckels et tous nos amis à 4 pattes ! .

Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie

Bêtes de crique Premier Festival du Teckel au Manoir de Fumechon

