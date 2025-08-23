Bêtes de crique Premier Festival du Teckel au Manoir de Fumechon Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val
Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-08-23 12:00:00
fin : 2025-08-24 22:00:00
2025-08-23
Colette, la mascotte du Manoir de Fumechon, reine de cette Folle Journée, est très impatiente de recevoir tous ces Cousins Cousines ( même très éloignés !)
CIRCUS & CO présente la 1ère édition de Bêtes de Cirque Festival de Teckel
Au Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val, près de Tôtes, de 12h à 22h
Venez célébrer le teckel sous toutes ses formes !
Au programme
Différents exposants dédiés à nos amis à quatre pattes
Ostéopathie canine
Friandises & bien-être pour chiens
Créateurs de vêtements & accessoires pour teckels
Exposants passionnés & conférence canine
Présence de la SPA DIEPPOISE
Conférence autour du bien-être et de la passion canine
Divers Foodtrucks, bar, caravane sucrée… et toujours flash tatoo et piercings sans RDV
Concert à 15h le Dimanche.
Sans réservation
Entrée 5 € (gratuit pour les enfants)
❤️ 3 € reversés à la SPA Dieppoise pour aider les animaux dans le besoin
Une collecte sera mise également en place au Bénéfice de la SPA ( croquettes / pâtée / jouets / couverture …)
Un week-end unique pour les amoureux des Teckels et tous nos amis à 4 pattes ! .
Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34
English : Bêtes de crique Premier Festival du Teckel au Manoir de Fumechon
