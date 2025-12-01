Bêtes de scène La Maison des 3 Métiers Crozon

Bêtes de scène

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Messieurs LATROMBE et RAOUL présentent

BETES DE SCENE

Biberonnés à la piste aux étoiles de Gilles MARGARITIS, aux célèbre BARIO, à Maurice BAQUET, LAUREL et HARDY, Charlie CHAPLIN et à tous les clowns qui ont traversé leur route, ces deux là auront mis 50 ans avant de monter leur propre duo.

Autant vous dire que si vous voulez rire avec eux mieux vaut ne pas traîner !

L’un est monsieur LATROMBE alias Jean-Yves LACOMBE, musicien, chanteur, compositeur, multi instrumentiste spécialiste mondial de la chanson animalière, il a fréquenté les stars et fleurté avec la gloire.

L’autre monsieur Raoul, hélas Loïc BAYLACQ n’est ni musicien, ni chanteur, ni compositeur et n’est jamais sorti de l’ombre. Il voudrait bien faire mais il ne parvient qu’à désespérer son lumineux compère.

Bêtes de Scène est un spectacle revigorant dont l’ambition première, et quasi unique, est de vivre avec vous un vachement chouette- hibou-mouette-dromadaire moment en partageant un peu d’humour, un soupçon de poésie, un rien d’émotion, un zèbre de tendresse.

Un instant d’apesanteur loin des pesant’heures du monde.

Encore pas de réservation possible. Ouverture de la salle à 20h. Participation au chapeau. Moment convivial avec les artistes à l’issue du spectacle. .

La Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

English :

L’événement Bêtes de scène Crozon a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime