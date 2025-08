Bêtes de Scène Prieuré de Grignan Grignan

Bêtes de Scène Prieuré de Grignan Grignan vendredi 8 août 2025.

Bêtes de Scène

Prieuré de Grignan 165 chemin du Prieuré Grignan Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

entrée + collation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Un moment de théâtre simple, joyeux, ouvert à toutes les générations, pour (re)découvrir le plaisir d’être ensemble.

Prieuré de Grignan 165 chemin du Prieuré Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 50 37 theatredelimprobable@orange.fr

English :

A moment of simple, joyful theater, open to all generations, to (re)discover the pleasure of being together.

German :

Ein einfacher, fröhlicher Theatermoment, der für alle Generationen offen ist, um die Freude am Zusammensein (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Un teatro semplice e gioioso per tutte le generazioni, un’occasione per (ri)scoprire il piacere di stare insieme.

Espanol :

Teatro sencillo y alegre para todas las generaciones, una oportunidad para (re)descubrir el placer de estar juntos.

