Bêtes de Scène Maison Milon Grillon

Bêtes de Scène

Maison Milon 2 place Cogolin Grillon Vaucluse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

10 saynètes où les animaux tiennent la vedette: Un chat paranoïaque, une girafe apprivoisée, un hibou en mal d’amour, des goélands indélicats…

.

Maison Milon 2 place Cogolin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 76 84 48 theatredelimprobable@orange.fr

English :

10 sketches featuring animals: a paranoid cat, a tame giraffe, a lovesick owl, indelicate seagulls…

