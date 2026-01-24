Bêtes de Scène Maison Milon Grillon
Bêtes de Scène Maison Milon Grillon vendredi 6 février 2026.
Bêtes de Scène
Maison Milon 2 place Cogolin Grillon Vaucluse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
10 saynètes où les animaux tiennent la vedette: Un chat paranoïaque, une girafe apprivoisée, un hibou en mal d’amour, des goélands indélicats…
Maison Milon 2 place Cogolin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 76 84 48 theatredelimprobable@orange.fr
English :
10 sketches featuring animals: a paranoid cat, a tame giraffe, a lovesick owl, indelicate seagulls…
