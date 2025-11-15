Bêtes de scène L’Electron libre Nyons

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bêtes de scène

L’Electron libre 70 allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00
Compagnie Théâtre de l’Improbable
Metteur en scène Françoise Otwaschkau
Auteur Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine
L’Electron libre 70 allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50  electron.nyons@gmail.com

English :

Company Théâtre de l’Improbable
Director: Françoise Otwaschkau
Author Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine

German :

Firma: Théâtre de l’Improbable (Theater des Unwahrscheinlichen)
Regisseurin: Françoise Otwaschkau
Autor: Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine

Italiano :

Compagnia: Théâtre de l’Improbable
Regia: Françoise Otwaschkau
Autore: Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine

Espanol :

Compañía: Théâtre de l’Improbable
Dirección: Françoise Otwaschkau
Autor Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine

