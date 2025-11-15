Bêtes de scène L’Electron libre Nyons
Bêtes de scène L’Electron libre Nyons samedi 15 novembre 2025.
Bêtes de scène
L’Electron libre 70 allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Compagnie Théâtre de l’Improbable
Metteur en scène Françoise Otwaschkau
Auteur Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine
.
L’Electron libre 70 allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
English :
Company Théâtre de l’Improbable
Director: Françoise Otwaschkau
Author Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine
German :
Firma: Théâtre de l’Improbable (Theater des Unwahrscheinlichen)
Regisseurin: Françoise Otwaschkau
Autor: Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine
Italiano :
Compagnia: Théâtre de l’Improbable
Regia: Françoise Otwaschkau
Autore: Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine
Espanol :
Compañía: Théâtre de l’Improbable
Dirección: Françoise Otwaschkau
Autor Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine
L’événement Bêtes de scène Nyons a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale