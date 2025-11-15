Bêtes de scène L’Electron libre Nyons

Bêtes de scène

L’Electron libre 70 allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Compagnie Théâtre de l’Improbable

Metteur en scène Françoise Otwaschkau

Auteur Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine

.

L’Electron libre 70 allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com

English :

Company Théâtre de l’Improbable

Director: Françoise Otwaschkau

Author Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine

German :

Firma: Théâtre de l’Improbable (Theater des Unwahrscheinlichen)

Regisseurin: Françoise Otwaschkau

Autor: Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine

Italiano :

Compagnia: Théâtre de l’Improbable

Regia: Françoise Otwaschkau

Autore: Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine

Espanol :

Compañía: Théâtre de l’Improbable

Dirección: Françoise Otwaschkau

Autor Françoise Otwaschkau + Jean de la Fontaine

