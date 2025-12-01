Bêtes de scène spécial Téléthon STADE ALBERT ADRIEN TRAVERSEE PIERRE DE COUBERTIN Valréas
Bêtes de scène spécial Téléthon STADE ALBERT ADRIEN TRAVERSEE PIERRE DE COUBERTIN Valréas vendredi 12 décembre 2025.
Bêtes de scène spécial Téléthon
STADE ALBERT ADRIEN TRAVERSEE PIERRE DE COUBERTIN CLUB HOUSE RUGBY VALREAS Valréas Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
BETES DE SCENE Spécial téléthon 14 saynètes (qui mêlent monologues, dialogues et scènes collectives vous y donnent l’occasion d’observer quelques spécimens à la loupe.
.
STADE ALBERT ADRIEN TRAVERSEE PIERRE DE COUBERTIN CLUB HOUSE RUGBY VALREAS Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 76 84 48 rugby.valreas@orange.fr
English :
BETES DE SCENE Special telethon 14 playlets (a mix of monologues, dialogues and group scenes) give you the chance to take a closer look at some specimens.
German :
BETES DE SCENE Spécial téléthon 14 Sketche (die Monologe, Dialoge und Gruppenszenen vermischen) geben Ihnen die Gelegenheit, einige Exemplare unter die Lupe zu nehmen.
Italiano :
BETES DE SCENE Lo speciale Telethon di 14 sketch (un mix di monologhi, dialoghi e scene di gruppo) offre la possibilità di osservare da vicino alcuni esemplari.
Espanol :
BETES DE SCENE Especial del Teletón 14 sketches (mezcla de monólogos, diálogos y escenas de grupo) le ofrecen la oportunidad de ver de cerca a algunos especímenes.
L’événement Bêtes de scène spécial Téléthon Valréas a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes