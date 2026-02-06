Bêtes d’expo ! Najac

Bêtes d’expo !

L’animal au cœur du monde médiéval. Exposition temporaire

Vernissage vendredi 17 avril à 18h30.

Réels ou imaginaires, les animaux occupent une place essentielle dans la société médiévale.

Omniprésents aux côtés de l’homme, ils l’aident à comprendre les messages des textes, l’accompagnent dans son travail quotidien ou participent à sa survie.

Ils servent à illustrer les allégories des textes sacrés, à transmettre des enseignements moraux ou encore à se moquer des puissants et de ceux qui décident.

Indispensables à la vie quotidienne, ils sont à la fois matière, outils et compagnons de route.

Des bestiaires aux encyclopédies, des chapiteaux sculptés aux vitraux colorés, les animaux sont sans cesse représentés par l’homme.

Quel regard portons-nous aujourd’hui sur ces animaux ? Pourquoi certains suscitent-ils la peur, tandis que d’autres inspirent fascination ou tendresse ?

Entre réalisme et stéréotypes, représentations idéalisées et idées reçues, cette exposition vous invite à découvrir les espèces qui peuplent nos récits, nos villes et notre imaginaire depuis toujours.

Les animaux débarquent dans les six communes du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue.

Retrouvez-les dans l’exposition temporaire présentée à la Maison du Gouverneur CIAP ainsi que dans certains sites et monuments des communes du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue. .

English :

The animal at the heart of the medieval world. Temporary exhibition

Opening Friday, April 17, 6:30pm.

