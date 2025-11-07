BÊTES ET FLEURS La Tour Madeleine Corbigny

BÊTES ET FLEURS

La Tour Madeleine 3 Quai du Petit Fort Corbigny Nièvre

Début : 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-21 17:00:00

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-21 2025-11-22 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20

Pour la fin d’année et les fêtes, BÊTES & FLEURS se pressent à la Tour les artistes invités lors des précédentes saisons À la Tour Madeleine créent ensemble un univers joyeux d’animaux à plumes et poils et de fleurs naturelles ou enchantées. Pour rêver, offrir et s’offrir, sans hésiter.

René Barle, Nicolas Charrier, Anny Dentu, Patricia Juteau, Aurélien Launay exposent tableaux et sculptures et seront présents pour vous accueillir et parler de leur art.

Rendez-vous à la Tour Madeleine Concept store du Morvan dans un Monument historique classé des XIIe XIVe siècles

La Tour Madeleine 3 Quai du Petit Fort Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté fabienne.galion2018@orange.fr

