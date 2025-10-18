Bêtes & Sorcières Chasse aux indices Mais où est la panne ? Saint-Louis
Bêtes & Sorcières Chasse aux indices Mais où est la panne ?
Plan Incliné Saint-Louis Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-30 17:00:00
2025-10-18
Animation permanente au Plan Incliné du 18 au 30 octobre. Résumé « La péniche de Nicolas Le Batelier est en panne. Il doit bien exister quelque part un mode d’emploi et un plan pour la remettre en route ! Sauras-tu lui venir en aide ? » Jeu familial à partir de 5 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Jeu réservé aux visiteurs du Plan incliné. En continu pendant les heures d’ouverture (de 10h à 17h) sans réservation. Inclus dans le prix du billet d’entrée. Format du jeu feuille de route à faire valider au retour à l’accueil du Plan Incliné.Tout public
Plan Incliné Saint-Louis 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr
English :
Permanent animation at the Plan Incliné from October 18 to 30. Summary: « Nicolas Le Batelier’s barge has broken down. There must be an instruction manual and a plan to get it back on the road! Can you help? » Family game for ages 5 and up (children must be accompanied by an adult). Game reserved for visitors to the Plan incliné. Continuous during opening hours (10 a.m. to 5 p.m.) without reservation. Included in the price of admission. Game format: road map to be validated on return to the Plan Incliné reception desk.
German :
Permanente Animation im Plan Incliné vom 18. bis 30. Oktober. Zusammenfassung: « Das Hausboot von Nicolas Le Batelier ist kaputt. Irgendwo muss es doch eine Gebrauchsanweisung und einen Plan geben, um ihn wieder flott zu machen! Wirst du es schaffen, ihm zu helfen? » Familienspiel ab 5 Jahren (Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden). Das Spiel ist den Besuchern der Schiefen Ebene vorbehalten. Durchgehend während der Öffnungszeiten (10 bis 17 Uhr) ohne Reservierung. Im Preis der Eintrittskarte inbegriffen. Format des Spiels: Laufzettel, der bei der Rückkehr am Empfang der Schiefen Ebene bestätigt werden muss.
Italiano :
Animazione permanente al Plan Incliné dal 18 al 30 ottobre. Sommario: « La chiatta di Nicolas Le Batelier si è rotta. Ci deve essere un manuale di istruzioni e un piano per rimetterla in strada! Riuscirete ad aiutarlo? Gioco per famiglie per bambini a partire dai 5 anni (i bambini devono essere accompagnati da un adulto). Gioco riservato ai visitatori del Piano inclinato. Continua durante gli orari di apertura (dalle 10.00 alle 17.00) senza prenotazione. Incluso nel prezzo del biglietto d’ingresso. Formato del gioco: mappa stradale da convalidare al ritorno alla reception del Plan Incliné.
Espanol :
Animación permanente en el Plan Incliné del 18 al 30 de octubre. Resumen: « La barcaza de Nicolas Le Batelier se ha averiado. Debe de haber un manual de instrucciones y un plan para volver a ponerla en marcha ¿Podrás ayudarle? Juego familiar para niños a partir de 5 años (los niños deben ir acompañados de un adulto). Juego reservado a los visitantes del Plan Inclinado. Continuo durante el horario de apertura (de 10.00 a 17.00 horas) sin reserva previa. Incluido en el precio del billete de entrada. Formato del juego: hoja de ruta que debe validarse a la vuelta en la recepción del Plan Incliné.
