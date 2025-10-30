Bêtes & Sorcières Escape game la Panne mystérieuse Saint-Louis

Bêtes & Sorcières Escape game la Panne mystérieuse Saint-Louis jeudi 30 octobre 2025.

Bêtes & Sorcières Escape game la Panne mystérieuse

Plan Incliné Saint-Louis Moselle

Début : 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-11-01 19:00:00

2025-10-30

Depuis qu’il a acheté ce bateau, Nicolas le Batelier sait que des choses étranges s’y passent la nuit ou quand il s’absente. Y aurait-il un fantôme farceur ? En cette nuit d’Halloween, impossible de redémarrer.

Dans une ambiance mystérieuse, venez tenter de déjouer les pièges pour remettre en route le bateau !

Jeu à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte), par équipe de 2 à 6 joueurs. Durée environ 1 heure. Départs échelonnés toutes les 15 minutes, de 17h à 19h.

Réservation sur https://tinyurl.com/escape-game-panne-mysterieuseTout public

Plan Incliné Saint-Louis 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr

English :

Ever since he bought this boat, Nicolas the Boatman has known that strange things happen on it at night or when he’s away. Could it be a trickster ghost? On this Halloween night, it’s impossible to restart.

In a mysterious atmosphere, come and try to foil the traps to get the boat back on the road!

Game for ages 8 and up (children must be accompanied by an adult), in teams of 2 to 6 players. Duration: approx. 1 hour. Staggered departures every 15 minutes, from 5pm to 7pm.

Reservations at https://tinyurl.com/escape-game-panne-mysterieuse

German :

Seit er das Boot gekauft hat, weiß Nicolas der Bootsmann, dass nachts oder wenn er weg ist, seltsame Dinge passieren. Gibt es einen Geist, der sich einen Scherz erlaubt? In dieser Halloween-Nacht ist es unmöglich, das Boot wieder zu starten.

In einer geheimnisvollen Atmosphäre kannst du versuchen, die Fallen zu umgehen und das Boot wieder in Gang zu bringen!

Spiel ab 8 Jahren (Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden), in Teams von 2 bis 6 Spielern. Dauer: ca. 1 Stunde. Gestaffelte Starts alle 15 Minuten, von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Reservierung unter https://tinyurl.com/escape-game-panne-mysterieuse

Italiano :

Da quando ha comprato questa barca, Nicolas il Barcaiolo si è accorto che su di essa accadono cose strane di notte o quando lui è via. Potrebbe trattarsi di un fantasma imbroglione? In questa notte di Halloween, è impossibile far ripartire la barca.

In un’atmosfera misteriosa, provate a superare le trappole per rimettere in moto la barca!

A partire dagli 8 anni (i bambini devono essere accompagnati da un adulto), in squadre da 2 a 6 giocatori. Durata: circa 1 ora. Partenze scaglionate ogni 15 minuti dalle 17.00 alle 19.00.

Prenotazioni su https://tinyurl.com/escape-game-panne-mysterieuse

Espanol :

Desde que compró este barco, Nicolás el Barquero sabe que ocurren cosas extrañas en él por la noche o cuando él no está. ¿Será un fantasma embaucador? En esta noche de Halloween, es imposible volver a poner en marcha el barco.

En un ambiente misterioso, ¡ven e intenta burlar las trampas para volver a poner el barco en marcha!

A partir de 8 años (los niños deben ir acompañados de un adulto), en equipos de 2 a 6 jugadores. Duración: 1 hora aproximadamente. Salidas escalonadas cada 15 minutos de 17.00 a 19.00 h.

Reservas en https://tinyurl.com/escape-game-panne-mysterieuse

