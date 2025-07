Béthune et ses théâtres Théâtre municipal Béthune

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir Le Théâtre Municipal et le Palace, deux univers différents et pourtant complémentaires au service d’un même projet : la promotion du spectacle vivant.

Situé au cœur de la Cité de Buridan, « le Théâtre Municipal », qui a vu le jour en 1912, est un élément majeur du patrimoine béthunois. Il accueille ainsi depuis plus d’un siècle les publics dans son style « à l’Italienne » sur 3 niveaux et plus de 900 places. Le Théâtre a d’ailleurs été inscrit au titre de monuments historiques en 2024. Les figures de la scène française voire internationale s’y succèdent : d’Aznavour à Louane, de Coluche à Ahmed Sylla ou encore de la récemment oscarisée Camille à Zazie, tous les plus grands noms ont foulé les planches du Municipal.

La Comédie de Béthune est l’un des 38 théâtres labellisés « Centre Dramatique National » qui déploie son activité autour de la production, de la création et de la diffusion des œuvres. Sa direction, confiée à un/une artiste, est assurée par le metteur en scène Cédric Gourmelon depuis 2021. Son projet s’attache à défendre les valeurs fondatrices de la décentralisation théâtrale, à l’origine de la création des CDN, qui prennent tout leur sens sur le vaste territoire de la CABBALR. Le bâtiment en lui-même, ancien cinéma, a conservé le nom du Palace.

Avec la participation de l’Association Danse et Expression Académie

Théâtre municipal 157 boulevard Victor Hugo, 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 54 97 41 http://www.theatre-bethune.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.63.29.19 »}] Inauguré en 1912, il est dessiné par l’architecte H. Guillaume, il comprend alors des loges d’avant-scène et des galeries de côté et compte 1200 places. Détruit lors de la Première Guerre mondiale, il ré-ouvre en 1928 dans un style Art Déco. A nouveau détruit durant la Seconde Guerre mondiale, il ré-ouvrira en 1961 sous sa forme actuelle.

