Atelier « Finger Fools » – Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris, 25 juin 2025, Paris.

« Et si ta main décidait de prendre le large ? » Dans cet atelier d’écriture, les participant·es inventent l’histoire de leur main qui s’émancipe et part vivre de folles aventures. Où va-t-elle ? Que découvre-t-elle sans le reste du corps ? Raconte l’histoire de cette perte de contrôle et les péripéties de cette main en cavale. Suite à une première étape d’écriture, vient ensuite le moment de donner formes et images à ton texte, en créant un fanzine décalé.

Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « L’indomptable Main » d’Hedwig Houben à Bétonsalon – centre d’art et de recherche et du Treize’Estival de la Mairie du 13ème.

Le mercredi 25 juin 2025

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-25T02:00:00+02:00

2025-06-25T02:00:00+02:00_2025-06-25T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-26T01:59:59+02:00

Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 9 esplanade Pierre Vidal-NaquetParis

+33145841756

Découvrez l’exposition d’Hedwig Houben « L’indomptable Main » à travers une visite-atelier entre enfants, en compagnie de la médiatrice Camille Bouron !