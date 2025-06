TRAM / RandoTram Bétonsalon – Centre d’art et de recherche Paris 5 juillet 2025

Au programme du samedi 5 juillet 2025 :

Visite guidée de l’exposition en compagnie de Lucie Legenre, médiatrice

Symbiosium se conçoit comme une anarkhè-exposition, une fiction heuristique et un laboratoire d’expérimentations sensibles et spéculatives.

S’inscrivant dans une filiation critique amorcée il y a quarante ans avec Les Immatériaux (Centre Pompidou, 1985), cette exposition immersive traverse des mondes machiniques, organiques et hybrides. Les œuvres, en constante mutation, interrogent les régimes de performativité des matières. Elles sondent nos liens au vivant, à l’autrement-vivant synthétique et au plus-qu’humain, convoquant les existences potentielles d’entités en gestation ou en devenir, peuplant des environnements abyssaux comme sidéraux. (Lire la suite)

Cité internationale des arts, Paris (Paris Centre)

D’ici 60 ans : relayer

Visite avec Simona Dvorak, assistante au commissariat de l’exposition

Comment les valeurs fondamentales de la Cité internationale des arts – hospitalité, convivialité, dialogue intergénérationnel et création d’espaces sûrs – se transformeront-elles au cours des 60 prochaines années ? L’exposition D’ici 60 ans : relayer et son programme d’événements associés posent cette question à des artistes de toutes générations, venant des divers continents, qui ont été en résidence à la Cité internationale des arts entre 1965 et aujourd’hui. (Lire la suite)

Bétonsalon – centre d’art et de recherche, Paris (13e)

Hedwig Huben, L’indomptable Main

Découverte de l’exposition en présence de l’artiste et avec l’équipe du centre d’art (en anglais et en français)

Cette exposition prend pour point de départ une expérience qui s’entremêle avec des récits de situations singulières et les concepts qu’elles charrient. Tout commence à l’occasion d’une prise de parole publique de l’artiste lors de laquelle sa main fut prise d’un tremblement soudain et incontrôlé. De ce dysfonctionnement manifeste, Hedwig Houben tire plusieurs conséquences, notamment la représentation d’une indépendance certaine des membres de son corps vis-à-vis de sa propre volonté, la manifestation d’un conflit ouvert. (Lire la suite)

Informations pratiques Randonnée d’environ 5km (1h30 de marche) Rendez-vous à 13h45 devant le Centre Wallonie-Bruxelles | Paris.

Adresse : 127-129 Rue Saint-Martin, 75004 Paris

Accès : M1, M4, M7, M11 et M14 (Châtelet; Les Halles) ; RER A, B et D (Châtelet-Les-Halles) À votre arrivée sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence. Une question, une information supplémentaire ?

Contactez Mathilde : taxitram@tram-idf.fr / 01 53 34 64 4

Le samedi 05 juillet 2025

de 13h45 à 19h00

payant

6 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Bétonsalon – Centre d’art et de recherche 9, esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

https://tram-idf.fr/parcours/randotram-samedi-5-juillet-2025/ +33153346443 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram

RandoTram, des promenades à pied, en petit comité, urbaines ou péri-urbaines, pour relier plusieurs lieux d’art membres du réseau. Chaque balade est ainsi l’occasion de visiter les lieux et les expositions de façon privilégiée.