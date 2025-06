Visite guidée de l’exposition « L’indomptable Main » d’Hedwig Houben Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris 27 juin 2025

L’exposition prend pour point de départ une anecdote personnelle : tout a commencé le jour où l’artiste a pris la parole en public… et où sa main fut prise d’un tremblement soudain et incontrôlé. De cette expérience de perte de contrôle de soi, où le corps s’exprime plus vite que la parole, Hedwig Houben tire une réflexion plus large sur l’injonction à la sociabilité et à la productivité : la Main préfère l’improvisation et la divagation.

Le vendredi 27 juin 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9, esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

L’équipe de Bétonsalon vous convie à une visite guidée de l’exposition « L’Indomptable Main » de l’artiste néerlandaise Hedwig Houben.