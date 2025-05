Atelier « The I » – Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris, 4 juin 2025, Paris.

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la·le plus drôle ? À la manière d’Hedwig

Houben, viens sculpter en famille ton autoportrait en plasticine, matériau de

prédilection de l’artiste. Imagine ensuite monologues et saynètes loufoques avec ta

sculpture : donne vie et voix à cet autre « toi » en le transformant en personnage

principal d’un mini-métrage. Que pourrait bien avoir à raconter cet autre « toi » ?

Ce qui est sûr, c’est que rires et bizarreries seront de la partie !

Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « L’indomptable Main » d’Hedwig Houben à Bétonsalon – centre d’art et de recherche.

Le mercredi 04 juin 2025

de à

gratuit Tout public.

Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 9 esplanade Pierre Vidal-NaquetParis

+33145841756 publics@betonsalon.net

