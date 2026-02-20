Beubeu en concert au Château Fleur de Lisse Château Fleur de Lisse Saint-Hippolyte

Beubeu en concert au Château Fleur de Lisse

Dans le cadre de sa tournée 2026, l’artiste Beubeu se produira au Château Fleur de Lisse le 25 avril 2026 à 20h.

Son univers musical mêle pop et influences actuelles, avec des textes inspirés du quotidien et des prénoms, marque de fabrique de son projet artistique.

Le concert est accessible à tous les publics et se déroulera dans le cuvier ou sous la halle de vendanges (selon la météo).

Ouverture des portes du bar à vin dès 19h en présence de l’artiste avec une sélection de vins au verre et de softs, ainsi qu’ une formule de petite restauration (en option sur réservation).

Tarif spectacle seul 12€ttc

Tarif spectacle + planche apéro 26€ttc

BAR A VINS

Planche apéro avec charcuterie, fromage, pain et huile d’olive (quantité limité hors réservation 14€

Tartinade de légumes et corbeille de pain 9€

Vins au verre à partir de 4€ Softs à partir de 3€ .

Château Fleur de Lisse 868 Route du Grand Sable Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 09 30 contact@vignoblesjade.com

