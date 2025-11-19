BEUBEU – L’AMPERAGE Grenoble

BEUBEU Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Beubeu, c'est l'électro pop qui fait danser les prénoms et vibrer les coeurs. Après 300 millions de vues avec son éphéméride musicale, l'ancienchanteur du Trottoir d'en Face revient avec des titres longs et une énergie de scène intacte. Plus de 1000 concerts au compteur et une expériencequi l'emmène à laisser l'imprévu et l'éphémère dicter le rythme d'un spectacle et d'une philosophie hors du commun.

L’AMPERAGE 163 COURS BERRIAT 38000 Grenoble 38