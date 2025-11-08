Beurdin’z Festival 2025 Parc des expositions l’Eduen Autun

Beurdin’z Festival 2025 Parc des expositions l’Eduen Autun samedi 8 novembre 2025.

Beurdin’z Festival 2025

Parc des expositions l’Eduen 1 Avenue André Frenaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

2025-11-08

Chaque automne, l’Eduen d’Autun s’embrase au rythme du Beurdin’Z Festival. Ce rendez-vous incontournable, installé en Bourgogne, a su en quelques éditions seulement s’imposer comme une référence dans le paysage des festivals de musique 2025. On y vient pour l’énergie brute, pour les artistes qui font battre le cœur du rock et du ska, et pour cette ambiance unique qui fait que l’on repart toujours avec des souvenirs plein la tête. La 5e édition promet déjà d’être légendaire, et ceux qui connaissent l’évènement savent qu’ici, on ne fait jamais les choses à moitié.

Le Beurdin’Z Festival 2025 accueille cette année des groupes qui ont marqué des générations. En tête d’affiche, les mythiques No One Is Innocent offriront un concert d’exception. Avec quatre Stades de France et un Hellfest à leur actif, ils incarnent l’histoire vivante du rock français. Leur dernière tournée passera par Autun, et l’occasion est unique un show qui s’annonce électrique, chargé d’intensité et de puissance, à vivre absolument avant que le rideau ne tombe sur cette aventure musicale hors norme.

Autre moment fort de la programmation The Locos (ex-Ska-P), qui fêteront leurs 20 ans de carrière sur la scène du Beurdin’Z. Leur énergie festive et déjantée est une véritable machine à danser. Entre leurs propres titres et les hymnes marquants de Ska-P, le public retrouvera des refrains cultes, des rythmes effrénés et une ambiance bariolée, ponctuée de surprises scéniques. Confettis, costumes et bonne humeur contagieuse chaque prestation des Locos est un feu d’artifice qui ne laisse personne indifférent.

La scène régionale n’est pas oubliée, et c’est aussi ce qui fait la force de ce festival de musique 2025. Les Actes et Fractures, venus de Montceau-les-Mines, viendront souffler leurs 10 bougies sur les planches de l’Eduen. Le groupe, qui fait partie intégrante de l’ADN musical bourguignon, continue de séduire les scènes en France et en Europe avec son style percutant et ses influences marquées par Manu Chao et la Mano Negra. Leur passage au Beurdin’Z sera une fête pour le public local, heureux de célébrer ce groupe emblématique de la région.

Et pour clore la soirée avec panache, le festival confie les platines à Hantnoise. Ce DJ atypique, passionné par les sonorités punk et rock, incarne parfaitement l’esprit Beurdin’Z. Ses sets survitaminés promettent un final en apothéose, où le public se laissera emporter dans une déferlante de sons. Avec lui, l’énergie ne s’éteint jamais et la fête se prolonge jusqu’au bout de la nuit.

Au-delà de la programmation, ce qui fait la particularité du Beurdin’Z Festival, c’est son cadre et son atmosphère. Niché au cœur d’Autun, l’Eduen se transforme, le temps d’une soirée, en véritable repaire pour amateurs de live. Le public y trouve une ambiance conviviale, un esprit chaleureux et cette petite étincelle qui donne l’impression de participer à un évènement à part. On croise des habitués fidèles, des curieux venus découvrir, des fans de rock et de ska de toutes générations, tous réunis par la même envie de partager un moment fort.

Facile d’accès, le festival bénéficie d’une situation pratique parkings gratuits à proximité, hébergements tout proches et une organisation qui a su, année après année, simplifier la vie des festivaliers. Autant de détails qui font que l’on peut se concentrer sur l’essentiel profiter pleinement de la musique et de l’ambiance.

Le Beurdin’Z Festival, c’est cette certitude de vivre une soirée que l’on racontera encore longtemps. Chaque édition renforce son identité, entre têtes d’affiche prestigieuses et découvertes locales, entre énergie débridée et convivialité assumée. Ceux qui ont déjà franchi les portes de l’Eduen le savent un jour, vous direz j’y étais et vous saurez que c’est ce festival qui a gravé ce souvenir inoubliable. .

Parc des expositions l’Eduen 1 Avenue André Frenaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 25 70 82 lesbeurdins@lilo.org

