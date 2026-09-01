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BEURK, le festival qui met les enfants à table ! Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes

dimanche 27 septembre 2026 · Agronaute (L') - Ferme urbaine · Nantes

BEURK, le festival qui met les enfants à table ! Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Agronaute (L') - Ferme urbaine
Adresse
2 rue du Sénégal - Ancien MIN
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
À partir de 5 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 –
Gratuit : non À partir de 5 € Tout public 

Le temps d’un week-end, l’Agronaute se transforme en terrain de jeu culinaire pour petits et grands. On mange, on cuisine, on goûte et on joue. Pour qu’ils repartent le ventre plein, et la tête pleine d’idées.Ici, la cuisine ne s’explique pas, elle se fait. On pétrit, on goûte, on rate, on recommence. Et souvent, on adore ce qu’on pensait détester.BEURK s’adresse aux familles curieuses et aux gourmands.Au programme, des animations, des ateliers sur réservation, des spectacles, un banquet ludique, une boum et de quoi se régaler à prix tout doux !Tout le programme et billetterie sur beurkfest.com

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200
https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr https://beurkfest.com/


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