Beverly Buchanan. Impermanences

Pour la première présentation de son travail en France, le 49 Nord 6 Est déploie les œuvres de Beverly Buchanan (1940-2015) en dialogue avec la pratique d’Hélène Yamba-Guimbi (1995, France).

Née en Caroline du Nord, Beverly Buchanan ancre son travail dans la culture populaire du sud des Etats-Unis où elle grandit. Elle explore notamment l’histoire de l’esclavage à travers des monuments qu’elle insère dans le paysage à la lisière du visible, tels des histoires que l’on ne dit pas. Ses sculptures et dessins traduisent son attachement aux constructions traditionnelles populaires, qu’elle réinterprète en restituant tout autant leur vulnérabilité que la ténacité qui les a fait exister.

Beverly Buchanan fabrique des bribes d’espace, des structures formées par la mémoire et l’expérience, évoquant sans détour et avec affection la fragilité des conditions de vie de la communauté afro-américaine dans le sud des États-Unis. Dans ses dessins au pastel, tout autant que dans ses sculptures en béton ou en bois, elle recompose les volumes, révèle ou laisse dans l’ombre, et nous rappelle que la perception change selon le point de vue.

Hélène Yamba-Guimbi, par des interventions ponctuelles dans les espaces d’exposition, invite à considérer la dimension physique du travail artistique, à ressentir les tensions entre infrastructures et corps. Elle interroge notamment par le biais du son la question de l’effort et d’un élément aussi ténu que le souffle. L’exposition invite à découvrir une artiste qui, au-delà de la puissance formelle des œuvres, s’attache à retranscrire le caractère transitoire de la vie, résonnant avec le sentiment d’instabilité qui imprègne notre époque.Tout public

For the first presentation of her work in France, 49 Nord 6 Est presents works by Beverly Buchanan (1940-2015) in dialogue with the practice of Hélène Yamba-Guimbi (1995, France).

Born in North Carolina, Beverly Buchanan’s work is rooted in the popular culture of the American South, where she grew up. In particular, she explores the history of slavery through monuments that she inserts into the landscape at the edge of the visible, like stories that are not told. Her sculptures and drawings reflect her attachment to traditional folk constructions, which she reinterprets, restoring both their vulnerability and the tenacity that made them exist in the first place.

Beverly Buchanan creates snatches of space, structures formed by memory and experience, evoking the fragility of living conditions in the African-American community in the American South. In her pastel drawings, as much as in her concrete or wood sculptures, she recomposes volumes, reveals or leaves in shadow, and reminds us that perception changes according to one’s point of view.

Hélène Yamba-Guimbi’s occasional interventions in exhibition spaces invite us to consider the physical dimension of artistic work, to feel the tensions between infrastructure and body. Through sound, she explores the question of effort and the tenuous element of breath. The exhibition invites us to discover an artist who, over and above the formal power of her works, strives to transcribe the transitory nature of life, resonating with the sense of instability that pervades our times.

