BEVERLY JO SCOTT & DIVINE REBELS – LA TRAVERSE Cleon

BEVERLY JO SCOTT & DIVINE REBELS Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

LA TRAVERSE PRÉSENTE : BEVERLY JO SCOTT & DIVINE REBELSBeverly Jo Scott, originaire de l’Alabama, est une chanteuse,auteure-compositrice et interprète installée en Belgique depuis lesannées 1980. Sa voix puissante et émotive, teintée de blues, gospel,rock et country, lui a permis de collaborer avec des artistes tels queMaurane, Arno, Francis Cabrel et Alain Souchon. Elle est égalementconnue pour son rôle de coach dans l’émission The Voice Belgique et pourson émission radio BJ’s Sunday Brunch sur Classic 21.Mia Karlsson est une auteure-compositrice-interprète suédoise qui a faitune transition remarquable du hard rock à la scène acoustique. Anciennemembre du groupe Crucified Barbara, elle a surmonté un burn-out pour seréinventer en tant que chanteuse folk-pop. Sa voix émotive et sesmélodies mélancoliques offrent une expérience musicale authentique etcaptivante.

LA TRAVERSE 37 RUE LUIS CORVALAN 76410 Cleon 76