BEVERLY JO SCOTT – DIVINE REBELS – LE CAFEMUSIC’ Mont De Marsan

BEVERLY JO SCOTT – DIVINE REBELS Début : 2026-05-16 à 21:00. Tarif : – euros.

l’artiste américaine Beverly Jo Scott présente un nouveau projet, résolument féminin, qui va de l’intime à l’intense.Elle s’entoure de 3 artistes qui font partie de son histoire ; BJ les a croisées depuis de nombreuses années sur les routes, partagé avec elles de nombreuses scènes et de séances studio, en Belgique, en France, aux Etats-Unis. Elles se sont retrouvées l’été dernier en Alabama, le temps d’une soirée musicale, et ont mêlé leurs instruments et leurs voix sur des classiques Américains et des compositions originales. Face au bonheur de chanter ensemble et l’enthousiasme sans précédent qu’elles ont suscité ce soir-là, elles ont eu envie de prolonger cet instant magique et d’offrir un Live inédit, qui fait du bien au coeur et à l’âme. Retrouvez Beverly Jo Scott, Gaelle Mievis (Sirius Plan, Banging Souls), Claire Joseph & Skye (Sirius Plan, Pur-Sang), et leurs harmonies vocales d’une qualité exceptionnelle. Beverly Jo Scott : Chant, Guitares, percussions Claire Joseph : Chant, Basse Skye : Chant, Guitares, kick-grosse caisse Gaelle Mievis : Chant, Tom Basse, percussions

LE CAFEMUSIC’ 4 CALE DE LA MARINE 40000 Mont De Marsan 40