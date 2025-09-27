Beverly Jo Scott présente Divine Rebels Saint-Valery-sur-Somme

Beverly Jo Scott présente Divine Rebels

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’artiste américaine Beverly Jo Scott dévoile un nouveau projet résolument féminin, entre confidences intimes et envolées intenses.

À ses côtés, trois artistes qui partagent son histoire Gaelle Mievis (Sirius Plan, Banging Souls), Claire Joseph et Skye (Sirius Plan, Pur-Sang). Des voix, des personnalités et des parcours qui se croisent depuis des années, au fil des tournées, des scènes partagées et des sessions studio, en Belgique, en France ou aux États-Unis.

L’été dernier, elles se sont retrouvées en Alabama pour une soirée musicale improvisée. Au fil des morceaux — classiques américains et compositions originales — la magie a opéré. Le bonheur de chanter ensemble, les harmonies instinctives, l’émotion du public… Tout leur a donné envie de prolonger ce moment unique. C’est ainsi qu’est né ce live inédit, porté par des harmonies vocales d’une qualité exceptionnelle. Un concert chaleureux, vibrant, qui parle au cœur autant qu’à l’âme.

Née en Alabama, Beverly Jo Scott s’impose comme une voixpuissante et magnétique, entre rock, blues et

folk. Installée en Belgique depuis les années 90, elle marque les scènes européennes par son énergie brute et son authenticité.

Chanteuse, auteure, compositrice, elle a collaboré avec de nombreux artistes, dont Maurane, ou encore Saule. Connue pour sa générosité scénique et sa voix rauque inimitable, elle revient en tournée avec Divine Rebels, un projet vibrant et engagé où elle met à l’honneur des voix féminines fortes.

Beverly Jo Scott y célèbre la liberté, la révolte et le pouvoir de la musique, dans un show intense, habité et fédérateur.

Durée 1h30

Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 39 26

English :

American artist Beverly Jo Scott unveils a resolutely feminine new project, between intimate confidences and intense flights of fancy.

At her side are three artists who share her story: Gaelle Mievis (Sirius Plan, Banging Souls), Claire Joseph and Skye (Sirius Plan, Pur-Sang). Voices, personalities and paths that have crossed over the years, on tours, shared stages and studio sessions in Belgium, France and the United States.

Last summer, they met up in Alabama for an improvised musical evening. As the songs American classics and original compositions unfolded, the magic happened. The joy of singing together, the instinctive harmonies, the emotion of the audience? Everything made them want to prolong this unique moment. The result is this unique live show, driven by vocal harmonies of exceptional quality. A warm, vibrant concert that speaks to the heart as well as the soul.

Born in Alabama, Beverly Jo Scott has established herself as a powerful, magnetic voice, somewhere between rock, blues and folk

folk. Since moving to Belgium in the 90s, she has made her mark on European stages with her raw energy and authenticity.

Singer, songwriter and composer, she has collaborated with many artists, including Maurane and Saule. Known for her generosity on stage and her inimitable husky voice, she is back on tour with Divine Rebels, a vibrant and committed project featuring strong female voices.

Beverly Jo Scott celebrates freedom, rebellion and the power of music, in an intense, lively and unifying show.

Running time: 1h30

Doors open 1 hour before show time

German :

Die amerikanische Künstlerin Beverly Jo Scott enthüllt ein neues, ausgesprochen weibliches Projekt, das zwischen intimen Vertraulichkeiten und intensiven Höhenflügen angesiedelt ist.

An ihrer Seite sind drei Künstlerinnen, die ihre Geschichte teilen: Gaelle Mievis (Sirius Plan, Banging Souls), Claire Joseph und Skye (Sirius Plan, Pur-Sang). Stimmen, Persönlichkeiten und Lebenswege, die sich seit Jahren auf Tourneen, gemeinsamen Auftritten und Studiosessions in Belgien, Frankreich und den USA begegnen.

Im letzten Sommer trafen sie sich in Alabama zu einem improvisierten Musikabend. Im Laufe der Stücke amerikanische Klassiker und Eigenkompositionen entfaltete sich die Magie. Das Glück des gemeinsamen Singens, die instinktiven Harmonien, die Emotionen des Publikums… Alles weckte in ihnen den Wunsch, diesen einzigartigen Moment zu verlängern. So entstand dieses unveröffentlichte Live-Konzert, das von außergewöhnlich guten Harmonien getragen wird. Ein warmes, vibrierendes Konzert, das das Herz und die Seele anspricht.

Die in Alabama geborene Beverly Jo Scott ist eine starke und magnetische Stimme zwischen Rock, Blues und Folk

folk. Seit den 90er Jahren lebt sie in Belgien, wo sie die europäischen Bühnen mit ihrer rohen Energie und ihrer Authentizität prägt.

Sie ist Sängerin, Autorin und Komponistin und hat mit zahlreichen Künstlern zusammengearbeitet, darunter Maurane und Saule. Sie ist für ihre Großzügigkeit auf der Bühne und ihre unnachahmlich raue Stimme bekannt und kommt nun mit Divine Rebels auf Tournee.

Beverly Jo Scott feiert die Freiheit, die Revolte und die Macht der Musik in einer intensiven, mitreißenden und verbindenden Show.

Dauer: 1,5 Stunden

Türöffnung 1 Stunde vor Beginn der Show

Italiano :

L’artista americana Beverly Jo Scott presenta un nuovo progetto decisamente femminile, un mix di confidenze intime e intensi voli di fantasia.

A lei si uniscono tre artiste che condividono la sua storia: Gaelle Mievis (Sirius Plan, Banging Souls), Claire Joseph e Skye (Sirius Plan, Pur-Sang). Voci, personalità e percorsi che si sono incrociati nel corso degli anni, attraverso tour, palchi condivisi e sessioni in studio in Belgio, Francia e Stati Uniti.

La scorsa estate si sono incontrati in Alabama per una serata musicale improvvisata. Mentre le canzoni classici americani e composizioni originali si susseguivano, è avvenuta la magia. La gioia di cantare insieme, le armonie istintive, l’emozione del pubblico? Tutto ha fatto sì che volessero prolungare questo momento unico. Ed è così che è nato questo spettacolo dal vivo unico, guidato da armonie vocali di qualità eccezionale. Un concerto caldo e vibrante che parla al cuore e all’anima.

Nata in Alabama, Beverly Jo Scott si è affermata come voce potente e magnetica, a metà tra rock, blues e folk

folk. Da quando si è trasferita in Belgio negli anni ’90, ha lasciato il segno sui palcoscenici europei con la sua energia cruda e la sua autenticità.

Cantante, autrice e compositrice, ha collaborato con molti artisti, tra cui Maurane e Saule. Conosciuta per la sua generosità sul palco e per la sua inimitabile voce roca, torna in tournée con Divine Rebels, un progetto vibrante e impegnato in cui rende omaggio alle forti voci femminili.

Beverly Jo Scott celebra la libertà, la ribellione e il potere della musica, in uno spettacolo intenso, vivace e unificante.

Durata: 1h30

Apertura porte 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo

Espanol :

La artista estadounidense Beverly Jo Scott presenta un nuevo proyecto decididamente femenino, mezcla de confidencias íntimas e intensos vuelos de fantasía.

La acompañan tres artistas que comparten su historia: Gaelle Mievis (Sirius Plan, Banging Souls), Claire Joseph y Skye (Sirius Plan, Pur-Sang). Voces, personalidades y caminos que se han cruzado a lo largo de los años, a través de giras, escenarios compartidos y sesiones de estudio en Bélgica, Francia y Estados Unidos.

El verano pasado, se reunieron en Alabama para una velada musical improvisada. A medida que las canciones -clásicos americanos y composiciones originales- se iban desgranando, surgía la magia. La alegría de cantar juntos, las armonías instintivas, la emoción del público? Todo hizo que quisieran prolongar este momento único. Y así surgió este directo único, impulsado por armonías vocales de una calidad excepcional. Un concierto cálido y vibrante que habla tanto al corazón como al alma.

Nacida en Alabama, Beverly Jo Scott se ha consolidado como una voz poderosa y magnética, a caballo entre el rock, el blues y el folk

folk. Desde que se trasladó a Bélgica en los años 90, ha dejado su impronta en los escenarios europeos con su energía cruda y su autenticidad.

Cantante, compositora y autora, ha colaborado con numerosos artistas, entre ellos Maurane y Saule. Conocida por su generosidad en el escenario y su inimitable voz ronca, vuelve de gira con Divine Rebels, un proyecto vibrante y comprometido en el que rinde homenaje a las voces femeninas fuertes.

Beverly Jo Scott celebra la libertad, la rebelión y el poder de la música, en un espectáculo intenso, animado y unificador.

Duración: 1h30

Apertura de puertas 1 hora antes del comienzo del espectáculo

