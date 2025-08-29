Beychevelle en fête Saint-Julien-Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 13 EUR

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

2025-08-29

Beychevelle est en fête ! Durant 3 jours, de nombreuses animations vous seront proposées

– vendredi loto (salle des fêtes de Beychevelle) et belote (école de Beychevelle) à 21h. Buvette sur place.

– samedi 10h ronde de Beychevelle ; à partir de 15h, jeux des enfants (sur inscription) ; à partir 20h au château Beychevelle, restauration et buvette, concert Solâm et Dan à 21h30 et spectacle pyromusical « Hansel & Gretel » à 22h30.

– dimanche 11h30 apéro-musical avec Solâm et Dan dans le parc du château Saint-Pierre ; Challenge inter-château de tir à la corde et rouleur de barrique à 15h30 (rue de la Loi), suivi de la remise des prix à la salle des fêtes de Beychevelle.

Certaines activités nécessitent une réservation. .

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 03 56 comite.beychevelle@laposte.net

