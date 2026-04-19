Beylongue en Fêtes Beylongue
Beylongue en Fêtes Beylongue jeudi 25 juin 2026.
Beylongue
Beylongue en Fêtes
Beylongue Landes
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-25
Vivez 4 jours de fêtes ! Jeudi grand loto. Vendredi food trucks, remise des clefs, concert et bodega. Samedi marche, rando VTT, pétanque, animations enfants, repas champêtre, feu d’artifice et bodega nocturne. Dimanche messe, grand repas et initiation aux quilles.
JEUDI 25 JUIN
19h30 Salves d’artillerie pour l’ouverture des fêtes
20h Grand Loto BINGO
VENDREDI 26 JUIN
19h Restauration sur place avec des Food Trucks
20h Remise des clefs aux jeunes
20h Concert des Slunkk
22h Bodega des jeunes sous chapiteau
SAMEDI 27 JUIN
9h Marche Beylonguaise organisée par L’Amicale Saint Pierre
9h Découverte de Beylongue en VTT (Casque obligatoire)
15h Concours de pétanque sur invitation
16h Après-midi des enfants
20h Apéritif avec animation Bandas
21h Repas champêtre
23h Feu d’artifice
23h30 Bodega
DIMANCHE 28 JUIN
10h30 Messe
12h Repas
14h30-17h Initiation quilles .
Beylongue 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 96 16 42
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English : Beylongue en Fêtes
Enjoy 4 days of festivities! Thursday: big bingo. Friday: food trucks, key ceremony, concert and bodega. Saturday: walking, mountain biking, pétanque, children’s entertainment, country-style meal, fireworks and night-time bodega. Sunday: mass, grand meal and bowling initiation.
L’événement Beylongue en Fêtes Beylongue a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Tartas