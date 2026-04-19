Beylongue

Beylongue en Fêtes

Beylongue Landes

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-25

Vivez 4 jours de fêtes ! Jeudi grand loto. Vendredi food trucks, remise des clefs, concert et bodega. Samedi marche, rando VTT, pétanque, animations enfants, repas champêtre, feu d’artifice et bodega nocturne. Dimanche messe, grand repas et initiation aux quilles.

JEUDI 25 JUIN

19h30 Salves d’artillerie pour l’ouverture des fêtes

20h Grand Loto BINGO

VENDREDI 26 JUIN

19h Restauration sur place avec des Food Trucks

20h Remise des clefs aux jeunes

20h Concert des Slunkk

22h Bodega des jeunes sous chapiteau

SAMEDI 27 JUIN

9h Marche Beylonguaise organisée par L’Amicale Saint Pierre

9h Découverte de Beylongue en VTT (Casque obligatoire)

15h Concours de pétanque sur invitation

16h Après-midi des enfants

20h Apéritif avec animation Bandas

21h Repas champêtre

23h Feu d’artifice

23h30 Bodega

DIMANCHE 28 JUIN

10h30 Messe

12h Repas

14h30-17h Initiation quilles .

Beylongue 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 96 16 42

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English : Beylongue en Fêtes

Enjoy 4 days of festivities! Thursday: big bingo. Friday: food trucks, key ceremony, concert and bodega. Saturday: walking, mountain biking, pétanque, children’s entertainment, country-style meal, fireworks and night-time bodega. Sunday: mass, grand meal and bowling initiation.

L’événement Beylongue en Fêtes Beylongue a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Tartas