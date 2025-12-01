Beyond Angels Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Beyond Angels Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS vendredi 19 décembre 2025.
Auditorium Marcel Landowski
TAVENER, Svyati
BYRD, Ave verum corpus
HOWELLS, Take him, Earth, for Cherishing suivi de Requiem
TAVENER, A Hymn to the Mother of God
ELGAR, Lux
aeterna
le jeune
chœur de paris du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs
Pierre-Louis
de Laporte, direction
Concert a cappella du jeune chœur de paris
Le vendredi 19 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-19T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-19T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-19T19:00:00+02:00_2025-12-19T21:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis