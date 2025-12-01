Beyond Angels Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

TAVENER, Svyati

BYRD, Ave verum corpus

HOWELLS, Take him, Earth, for Cherishing suivi de Requiem

TAVENER, A Hymn to the Mother of God

ELGAR, Lux

aeterna

le jeune

chœur de paris du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs

Pierre-Louis

de Laporte, direction

Concert a cappella du jeune chœur de paris

Le vendredi 19 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

