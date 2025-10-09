BEYOND BRAZILIAN STORIES – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

BEYOND BRAZILIAN STORIES Début : 2025-10-09 à 19:30. Tarif : – euros.

Äulne chant et flûte – David Florsch saxophone – Mathieu Bélis piano, claviers – Stéphane Dardour contrebasse – Louis Bao Lao batteries et percussionsStimulés par l’enseignement de Philippe Baden Powell, le pianiste Mathieu Bélis et le contrebassiste Stéphane Dardour imaginent le projet Brazilian Stories. Revisitant des œuvres de grands compositeurs et instrumentistes brésiliens (tels que Milton Nascimento, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Dorival Caymmi…), le quintet explore la richesse et la diversité musicale de cet immense pays où se mêlent chansons populaires et improvisations instrumentales (du Baião à la Bossa Nova, de la «Mùsica Popular Brasileira» à la Samba Jazz fusion). Des compositions originales du groupe s’inscrivent dans cet univers. En 2023, la chanteuse et flûtiste Äulne intègre la formation en apportant de nouvelles sonorités. Brazilian Stories, c’est un jazz ouvert sur le monde, vivant, coloré, sensible et actuel !

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38