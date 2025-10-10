Beyond the void ESPACE FAYOLLE Guéret

Beyond the void

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Laissez-vous emporter par la vitalité, la créativité et le charisme de ce trio qui vous embarque pour un

voyage halluciné entre rêve et chaos.

Ema Alkala, personnage éponyme du groupe, incarne le souvenir d’un homme qu’il a vu une nuit au pied de

sa porte. Cet homme, pieds nus, les mains en sang, hurlait contre ses voix intérieures. Il pleurait dans le silence angoissant de la nuit, que le monde ne veut pas de lui. Dans la grande tradition du rock alternatif, un concept-concert qui va nous emmener dans un univers ténébreux…

Résidence de création du 7 au 10 octobre 2025.

Guitare et voix Emmanuel Roux

Batterie Axel Moreau

Basse, clavier Thomas Horent

Technicien son Pierrick Aubouin

Création lumière William Bouyges

Dans le cadre du dispositif Sur les rails de L’Archipèl.

Coproduction La Guérétoise de spectacle. .

ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

