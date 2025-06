BÉZIERS EN HARMONIES POUR TOUS LA LYRE BITERROISE – Béziers 28 juin 2025 07:00

Hérault

BÉZIERS EN HARMONIES POUR TOUS LA LYRE BITERROISE Rue de la Rotonde Béziers Hérault

La Lyre Biterroise vous invite à un grand concert avec plus de 240 musiciens. Un moment musical unique, festif et ouvert à tous pour célébrer la diversité musicale.

Avec la participation d’ensembles issus de différentes formations locales, cet événement célèbre la richesse du patrimoine musical biterrois. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir des œuvres variées interprétées par des musiciens de talent.

Entrée libre. .

Rue de la Rotonde

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 47 02 44 24

English :

La Lyre Biterroise invites you to a grand concert featuring over 240 musicians. A unique musical moment, festive and open to all, to celebrate musical diversity.

German :

Die Lyre Biterroise lädt Sie zu einem großen Konzert mit mehr als 240 Musikern ein. Ein einzigartiger, festlicher und für alle offener musikalischer Moment, um die musikalische Vielfalt zu feiern.

Italiano :

La Lyre Biterroise vi invita a un grande concerto con più di 240 musicisti. Un evento musicale unico e festoso, aperto a tutti, che celebra la diversità musicale.

Espanol :

La Lyre Biterroise le invita a un gran concierto con más de 240 músicos. Un acontecimiento musical único, festivo y abierto a todos, que celebra la diversidad musical.

