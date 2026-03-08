BÉZIERS EN OC LE CIMETIÈRE VIEUX ES MAI MORT! Béziers

BÉZIERS EN OC LE CIMETIÈRE VIEUX ES MAI MORT!

Avenue du Cimetière Vieux Béziers Hérault

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Le cimetière vieux par ses poètes occitans Azaïs, Barthe, Jr Sans, Gibaudan, Jalabert… Beaucoup de poésie, et un peu de douce musique. Visite bilingue français occitan, ouverte à tous.

Lo cementèri-Vièlh, a travès sos poètas occitans Azaïs, Barthe, Jr Sans, Gibaudan, Jalabert… Fòrça poesias, e un pauc de musica bèla.

Réservation obligatoire, pas de de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique .

Avenue du Cimetière Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

The old cemetery through its Occitan poets: Azaïs, Barthe, Jr Sans, Gibaudan, Jalabert? Lots of poetry, and a little sweet music. Bilingual tour in French and Occitan, open to all.

