BÉZIERS URBAN TRAIL

Béziers Hérault

Tarif : 26 – 26 – 58 EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Parcourez Béziers en run & rando ruelles secrètes, patrimoine historique et sites exceptionnels, du 10 au 42 km, pour petits et grands, sportif et familial.

Le Béziers Urban Trail revient de nouveau cette année pour une 6e édition de folie ! Comment ça va se dérouler ? Et bien c’est simple, vous avez le choix entre une course sur 42, 24, 16 ou 10km ou encore 10km de randonnée.

Pour la randonnée, il faut être âgé d’au moins 7 ans (pas de certificat médical à fournir).

Départ Allées Paul Riquet

Arrivée Place Jean Jaurès

Enfilez vos meilleures chaussures et lancez-vous dans cette aventure !

Inscription obligatoire. .

Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Discover Béziers by run & rando: secret streets, historic heritage and exceptional sites, from 10 to 42 km, for young and old, sporty and family-friendly.

German :

Durchlaufen Sie Béziers mit Run & Rando: geheime Gassen, historisches Erbe und außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten, von 10 bis 42 km, für Groß und Klein, Sportler und Familien.

Italiano :

Correre e camminare nei dintorni di Béziers: vicoli segreti, patrimonio storico e siti eccezionali, da 10 a 42 km, per grandi e piccini, sportivi e familiari.

Espanol :

Correr y caminar por Béziers: callejuelas secretas, patrimonio histórico y lugares excepcionales, de 10 a 42 km, para grandes y pequeños, deportivo y familiar.

