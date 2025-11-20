BEZPERAN Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

BEZPERAN

_Bezpzeran_ coécrit par le collectif Bilaka et le metteur en scène Daniel San Pedro, prend vie sur les hauteurs de Behorlegi, au Pays basque. Ce spectacle chorégraphique et musical en quatre tableaux s’inspire d’un ancien rituel funèbre où, un soir d’hiver, les hommes parlent aux abeilles pour annoncer la mort de l’hiver et appeler le retour de la vie. Interprété par huit danseurs et quatre musiciens, Bezperan mêle danse, musique live, chant et théâtre pour mieux sublimer les liens entre l’homme, la nature et le sacré, évoquant mémoire, deuil et renaissance.

Bilaka est un collectif d’artistes qui font vivre et qui transmettent les danses et musiques traditionnelles du Pays basque. En véritable ambassadeur, Bilaka porte l’image d’une culture vivante, inscrite dans son temps, forte de son identité et ouverte sur le monde. .

