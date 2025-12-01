Bezperan Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Bezperan Parvis des Droits de l’Homme Lannion jeudi 11 décembre 2025.

Bezperan

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Un vent de jeunesse tourbillonnant sur la danse et la musique traditionnelles basques.

Bezperan signifie le jour d’avant. Ce moment où femmes et hommes, un soir d’hiver sous la neige, dans le silence assourdissant de la vie qui n’est plus, vont parler aux abeilles et exhorter la terre à s’extraire de son sommeil, à fleurir, dans une transe frénétique. Les corps des huit danseuses et danseurs s’entrechoquent, s’attirent, exultent, toujours au diapason des quatre fougueux musiciens.

Trait d’union entre passé et présent, le collectif Bilaka ne se contente pas de réveiller la mémoire basque. Il la tord, la distend, l’étire jusqu’à lui redonner souffle, à la manière d’un vent rugueux traversant les cimes pyrénéennes.

Un événement ! .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

