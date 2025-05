Bézu-Saint-Éloi fête ses 180 ans – Bézu-Saint-Éloi, 8 juin 2025 10:00, Bézu-Saint-Éloi.

Eure

Bézu-Saint-Éloi fête ses 180 ans Complexe sportif Jérémie Robert Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 23:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Pour fêter ses 180 ans, Bézu-Saint-Éloi organise le long d’une journée des animations d’époque. Venez découvrir en tenue d’époque (facultative) à des balades en calèche et des démonstrations des métiers anciens et des outils.

Au programme

– Rendez-vous à 10h sur la place Arnaud Beltrame pour l’inauguration de la rue Florentine SUEUR.

– À partir de 19h, participez au Grand Banquet Bacivien. Au menu, cochon grillé, pommes de terre et dessert pour 20 €, inscriptions et paiement auprès de la mairie.

– À 22h, allumage d’un feu de joie.

Stands alimentaires et buvette sur place.

Complexe sportif Jérémie Robert

Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 23 43 25 49

English : Bézu-Saint-Éloi fête ses 180 ans

To celebrate its 180th anniversary, Bézu-Saint-Éloi is organizing a day of period activities. Come in period costume (optional) for carriage rides and demonstrations of old trades and tools.

Program:

– Meet at 10am on Place Arnaud Beltrame for the inauguration of Rue Florentine SUEUR.

– From 7pm, join in the Grand Banquet Bacivien. On the menu: grilled pig, potatoes and dessert for 20?, registration and payment at the town hall.

– Bonfire at 10pm.

Food stalls and refreshments on site.

German :

Zur Feier seines 180-jährigen Bestehens organisiert Bézu-Saint-Éloi einen ganzen Tag lang Veranstaltungen im Stil der Epoche. Entdecken Sie in historischer Kleidung (fakultativ) bei Kutschfahrten und Vorführungen alte Berufe und Werkzeuge.

Auf dem Programm stehen:

– Treffpunkt um 10 Uhr auf dem Place Arnaud Beltrame zur Einweihung der Rue Florentine SUEUR.

– Ab 19 Uhr nehmen Sie am « Grand Banquet Bacivien » teil. Auf dem Menü stehen gegrilltes Schwein, Kartoffeln und Dessert für 20 ?, Anmeldung und Bezahlung beim Rathaus.

– Um 22 Uhr Entzündung eines Freudenfeuers.

Lebensmittel- und Getränkestände vor Ort.

Italiano :

Per celebrare il suo 180° anniversario, Bézu-Saint-Éloi organizza una giornata di eventi d’epoca. Vestiti in costume d’epoca (facoltativo), venite a godervi le passeggiate in carrozza e le dimostrazioni di antichi mestieri e attrezzi.

Programma:

– Ritrovo alle 10 in Place Arnaud Beltrame per l’inaugurazione di Rue Florentine SUEUR.

– Dalle 19.00, partecipate al Grand Banquet Bacivien. Menù: carne di maiale alla griglia, patate e dessert per 20€, iscrizione e pagamento presso il Municipio.

– Alle 22 verrà acceso un falò.

Stand gastronomici e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Para celebrar su 180 aniversario, Bézu-Saint-Éloi organiza una jornada de actos de época. Vestidos con trajes de época (opcional), disfrute de paseos en coche de caballos y demostraciones de oficios y herramientas antiguos.

Programa:

– Encuentro a las 10 h en la plaza Arnaud Beltrame para la inauguración de la calle Florentine SUEUR.

– A partir de las 19:00 h, participe en el Gran Banquete Bacivien. En el menú: cerdo a la parrilla, patatas y postre por 20?, inscripción y pago en el Ayuntamiento.

– A las 22 h se encenderá una hoguera.

Puestos de comida y refrescos in situ.

L’événement Bézu-Saint-Éloi fête ses 180 ans Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-05-20 par Vexin Normand Tourisme