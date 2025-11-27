BFF AMIES POUR LA VIE – COMEDIE DE METZ Metz

BFF AMIES POUR LA VIE Début : 2026-11-05 à 20:00. Tarif : – euros.

40 ans d’amitié dans une comédie pas comme les autres. En 2011, Manon et Laura se rencontrent au lycée. En 2054, elles ont 60 ans. Entre les 2, elles auront été Best Friends Forever (amies pour la vie). Venez découvrir leur 40 ans d’amitié dans cette comédie pas comme les autres. Des fous rires, des engueulades, des mensonges, des vérités qui font mal à entendre, encore des fous rires… Bref une amitié qui relie ces 2 filles, pour le meilleur… et pour le rire ! Si vous voulez rire, pleurer, pleurer de rires, rires aux larmes, c’est le spectacle à voir absolument entre filles (mais aussi avec vos mecs !)

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57