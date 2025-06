BFF AMIES POUR LA VIE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse 21 août 2025 20:00

Haute-Garonne

BFF AMIES POUR LA VIE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 20:00:00

fin : 2025-08-23 21:15:00

Date(s) :

2025-08-21

En 2011, Manon et Laura se rencontrent au lycée. En 2054, elles ont 60 ans. Entre les 2, elles auront été BEST FRIENDS FOREVER ( amies pour la vie)

Venez découvrir leur 40 ans d’amitié dans cette comédie pas comme les autres.

Des fous rires, des engueulades, des mensonges, des vérités qui font mal à entendre, encore des fous rires … Bref une amitié qui relie ces 2 filles, pour le meilleur … et pour le rire !! 20 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

English :

In 2011, Manon and Laura meet in high school. In 2054, they are 60 years old. Between the 2, they will have been BEST FRIENDS FOREVER

German :

Im Jahr 2011 lernen sich Manon und Laura in der Schule kennen. Im Jahr 2054 sind sie 60 Jahre alt. Dazwischen sind sie BEST FRIENDS FOREVER (« Freunde fürs Leben »)

Italiano :

Nel 2011, Manon e Laura si incontrano a scuola. Nel 2054, hanno 60 anni. Tra le due, saranno state MIGLIORI AMICHE PER SEMPRE

Espanol :

En 2011, Manon y Laura se conocen en la escuela. En 2054, tienen 60 años. Entre las dos habrán sido MEJORES AMIGAS PARA SIEMPRE

L’événement BFF AMIES POUR LA VIE Toulouse a été mis à jour le 2025-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE