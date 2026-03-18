Bi baso bat ur par le collectif Metrokoadroka Salle la Perle Saint-Pierre-d’Irube

Bi baso bat ur par le collectif Metrokoadroka

Salle la Perle 29 avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Metrokoadroka kolektiboak lau pertsonairen istorioa kontatzen du, dantza pista baten erdian gelditu direnak, ur baso bat eskuan, DJ-ak besteak dantzara gonbidatzen dituen bitartean. Torturak, biolentzia, lan istripuak… min sozial sakonek maiz erruduntasun bat uzten dute: alai egoteko eskubidea zalantzan jartzen duena. Baina tratu txarrak jasan dituztenek alaitasun hori berreskuratzeko eskubidea dute, eta baita umorez adieraztekoa ere.

Le collectif Metrokoadroka raconte l’histoire de quatre personnes figées au milieu d’une piste de danse, un verre d’eau à la main, tandis que le DJ invite les autres à da danser. Tortures, violences, accidents du travail… les blessures sociales laissent souvent un sentiment de culpabilité celui de ne pas avoir le droit d’être heureux. Mais ceux qui ont subi des abus ont le droit de retrouver cette joie, et même de l’exprimer avec humour. .

Salle la Perle 29 avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Bi baso bat ur par le collectif Metrokoadroka

L’événement Bi baso bat ur par le collectif Metrokoadroka Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque