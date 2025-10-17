Bia Ferreira + Emma politi 109 rue Ernest Montuses Montluçon
Chanteuse, autrice-compositrice et militante brésilienne, Bia Ferreira définit sa musique comme de la MMP “música de mulher preta” (musique de femme noire).
109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18
English :
Brazilian singer, songwriter and activist, Bia Ferreira defines her music as MMP: ?música de mulher preta? (black woman’s music).
German :
Die brasilianische Sängerin, Songwriterin und Aktivistin Bia Ferreira bezeichnet ihre Musik als MMP: « música de mulher preta » (Musik der schwarzen Frau).
Italiano :
La cantante, cantautrice e attivista brasiliana Bia Ferreira definisce la sua musica come MMP: « música de mulher preta » (musica di donne nere).
Espanol :
La cantante, compositora y activista brasileña Bia Ferreira define su música como MMP: ?música de mulher preta? (música de mujer negra).
