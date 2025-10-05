BIAIS ALLER-RETOUR – LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus

BIAIS ALLER-RETOUR Début : 2026-02-11 à 15:00. Tarif : – euros.

THEATRE LE FORUM – FREJUS PRÉSENTE : BIAIS ALLER-RETOURMathieu, jeune garçon de onze ans part à la recherche d’un trésor dans le but de pouvoir payer la maison de retraite de sa grand-mère. Ce trésor se trouve, il en est sûr, au pied d’un arc-en-ciel. Sur scène, il y a une course-poursuite, un drôle de tribunal, le fameux arc-en-ciel – pas une vidéo ou un dessin, mais bien un véritable arc-en-ciel ! –, des chants, et huit comédiennes et comédiens aux prises avec une histoire rocambolesque. Le concept est étonnant pour une pièce : parler du biais cognitif et de ses répercussions sur nos représentations du monde de manière à l’expliquer à des enfants. Entre codes empruntés aux comédies musicales et ressorts de la vulgarisation scientifique, Biais aller-retour pousse le public à s’interroger sur son propre esprit critique. Entre science et fiction, Steven Matthews met à portée de jeune public un sujet complexe : les « biais cognitifs ». Pour rire et penser.

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83