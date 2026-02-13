Biais d’Banque, Atrium de Rouen, Rouen

Biais d’Banque 20 mars – 3 avril, les vendredis Atrium de Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T16:00:00+01:00

Fin : 2026-04-03T10:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00

Biais d’Banque plonge les élèves dans l’univers de la finance pour mieux comprendre comment leur cerveau prend des décisions. En se mettant dans la peau de traders, ils découvrent que même l’argent n’échappe pas aux biais cognitifs, à l’influence du groupe et aux émotions. À travers des mini-jeux, l’animation révèle les mécanismes qui orientent nos choix sans que l’on s’en rende compte. Ces clés sont ensuite transposées aux réseaux sociaux, à l’IA et à l’actualité. Une expérience immersive et participative pour muscler l’esprit critique.

Cette animation événementielle complète la visite de l’exposition Destination IA, présentée à l’Atrium jusqu’en octobre 2027.

Animation co-construite avec le programme de recherche LUCIDE (MRSH, LPCN, UniCaen)

Atrium de Rouen 115 Bd de l’Europe, 76100 Rouen Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://atriumnormandie.fr/

